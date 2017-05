Pub

A empresa garante que não vai pagar aos piratas informáticos que ameaçaram difundir partes do filme

O administrador-delegado da Disney, Bob Iger, revelou que piratas informáticos roubaram um filme inédito do estúdio e exigem um resgate para o não divulgarem na Internet. Segundo o site Deadline, o filme em causa é novo da saga Piratas das Caraíbas, protagonizado por Johnny Depp.

Na segunda-feira à noite, Iger tinha afirmado que a empresa não iria pagar aos 'hackers' (piratas informáticos), que ameaçaram difundir partes do filme, se não receberem resgate, que exigiram em bitcoin.

A Disney está a colaborar com o FBI para evitar que o filme seja revelado, aos bocados. A película tem estreia marcada para 26 de maio.

Este caso de pirataria acrescenta-se ao sofrido pela Netflix há umas semanas, com a sua série "Orange Is The New Black" (Laranja É o Novo Negro), cuja quinta temporada, que vai estrear em junho, foi revelada na internet por um pirata que exigia um pagamento para não revelar os novos episódios.