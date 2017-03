Pub

A revista "Entertainment Weekly" mostra as primeiras fotografias do regresso da série de David Lych, marcado para 21 de maio nos Estados Unidos

As filmagens decorreram ao longo de 142 dias em várias localidades. O regresso está marcado para 21 de maio nos EUA como um evento único. Será o revival de Twin Peaks de David Lynch 25 anos depois do seu sucesso. A revista Entertainment Weekly publica esta sexta-feira em exclusivo as primeiras imagens da série.

As fotografias surgem dois meses depois de o canal Showtime ter revelado o primeiro teaser da produção, composta por 18 episódios. Kyle McLachlan terá, neste revival, a companhia de David Duchovny, Laura Dern, Michael Cera, Sherilyn Fenn, Mädchen Amick, Sheryl Lee, Trent Reznor, Eddie Vedder e Monica Belluci.

A série original, criada por Lynch e Mark Frost, foi transmitida ao longo de duas temporadas entre 1990 e 1991, deixando-se guiar pelo mistério: "Quem matou Laura Palmer?". Os novos episódios retomam a história, avançando 25 anos no tempo.

David Nevins, presidente do Showtime, afirmou que esta temporada é "pura heroína". "Estou entusiasmado para mostrá-la ao mundo", disse o executivo durante um encontro com a imprensa organizado pela Associação dos Críticos de Televisão dos EUA.

