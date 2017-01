Pub

O canal Showtime divulgou um novo "teaser" da tão antecipada série "Twin Peaks", que tem estreia marcada para 21 de maio. O vídeo oferece um primeiro vislumbre do famoso agente Cooper

Dias depois de anunciar a data de estreia do novo Twin Peaks, o canal Showtime aliciou os fãs com novas imagens. No teaser de 32 segundos divulgado esta sexta-feira, vemos o agente Cooper - interpretado por Kyle McLachlan - de volta à ação, acompanhado pela icónica música da série original.

O episódio duplo que assinala o grande regresso irá para o ar a 21 de maio nos Estados Unidos. Kyle McLachlan terá, neste revival de 18 capítulos, a companhia de nomes incontornáveis da indústria como David Duchovny, Laura Dern, Michael Cera, Sherilyn Fenn, Mädchen Amick, Sheryl Lee, Trent Reznor, Eddie Vedder ou Monica Belluci.

Como se o elenco de luxo e a realização de David Lynch não fossem suficientes para prender os fãs, o presidente do canal Showtime, David Nevins, já veio assegurar que a futura temporada é "pura heroína". "Estou entusiasmado para mostrá-la ao mundo", frisou o executivo durante um encontro com a imprensa organizado pela Associação dos Críticos de Televisão dos EUA.

A trama original, criada por Lynch e Mark Frost, foi transmitida ao longo de duas temporadas entre 1990 e 1991, deixando-se guiar pelo mistério: "Quem matou Laura Palmer?". Os novos episódios retomam a história, avançando 25 anos no tempo.