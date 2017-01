Pub

Ivo Canelas já gravou as suas participações em "Emerald City", uma versão moderna de "O Feiticeiro de Oz", e que chega no dia 15, e na segunda temporada de "Into The Badlands".

2017 promete ser o ano da internacionalização para o ator português Ivo Canelas, que já gravou a sua participação em duas grandes produções norte-americanas. A primeira é na série Emerald City, ficção com a chancela do canal NBC e que é uma versão moderna do clássico cinematográfico de 1939 O Feiticeiro de Oz, do realizador Victor Flemming. Em Portugal, a primeira temporada estreia-se no dia 15 de janeiro no TV Séries.

Apesar de se tratar de uma "participação muito pequena", o ator teve a oportunidade de contracenar com Vincent D"Onofrio, que na trama interpreta uma das personagens principais, o feiticeiro. "Quando me convidaram e me disseram que ia contracenar com o Vincent D"Onofrio, por mim até podia ser figuração que eu faria", começou por explicar Canelas ao DN.

"É um ator muito interessante e muito detalhado no seu trabalho. As características que mais me fascinaram nele foi a sua capacidade de improviso", elogiou o intérprete, que conseguiu o papel através da própria diretora de casting da série, que o convidou para uma audição. Ivo Canelas convenceu a produção e irá interpretar Javier no sexto episódio.

Into the Badlands é o outro projeto em que o ator participou, desta vez com presença maior, ao interpretar Baron Rojas no segundo e terceiro episódios da segunda temporada - ainda sem data de estreia -, desta série de artes marciais exibida no AMC.

Ao acumular estas experiências, Canelas quer conciliar a internacionalização e a carreira em Portugal. "Em toda a minha vida, apostei em trabalhar em vários sítios, seja em Portugal ou lá fora. Gosto de ir para onde houver trabalho", atira.