Burke Ramsay processou a estação televisiva CBS, exigindo 715 milhões de euros por danos à sua imagem. O documentário que procura explicar a morte de JonBenet aponta Burke como autor do assassinato da jovem

Burke Ramsay exige 715 milhões de euros ao canal norte-americano CBS depois de a estação televisiva ter exibido um documentário sobre a morte da irmã, JonBenet. No processo submetido no tribunal do estado de Michigan, Ramsay, de 29 anos, justifica o valor por danos à sua imagem, uma vez que ele é o principal visado e dado como culpado da morte da irmã.

"A acusação de que Burke Ramsey matou a sua irmã é apoiada numa compilação de mentiras, meias verdades, informação fabricada, e a intenção de omitir e evitar informação verdadeira sobre o assassinato de JonBenet Ramsay", pode ler-se no documento legal, citado pela Variety.

A história de JonBenet Ramsey é antiga, concretamente de 1996. A criança de 6 anos foi encontrada morta na cave da casa da família, no estado norte-americano do Colorado. A causa da morte foi estrangulamento, com JonBenet marcada também por hematomas na cabeça.

O caso é envolto em bastante mistério. Desde logo, com a denuncia do desaparecimento. Os pais de JonBenet ligaram à polícia a declarar que não sabiam do paradeiro da jovem sem antes verificarem a casa. Também a presença de familiares e amigos na casa durante a investigação levou a que as possíveis pistas acabassem por ser inconclusivas. A polícia revelou, na altura, que havia suspeitas de um crime encenado. O departamento policial do Colorado acredita que as alegações de agressão sexual foram inventadas para dar a ideia de que o que ocorrera fora um assalto ou rapto que correu mal.

Dez anos depois, o caso voltou a fazer títulos de jornais, em 2016, com a falsa confissão de John Mark Karr, professor, que vivia na Tailândia na altura. Depois da investigação, a polícia rejeitou a culpabilidade altruísta de Karr, com as provas de DNA a não corresponderem à história do professor.

O documentário da CBS, composto por dois capítulos, foi rotulado por várias publicações norte-americanas especializadas em televisão como uma das piores séries do ano. Os críticos sublinharam o caráter sensacionalista e a fraca qualidade da produção.

Jim Clemente, A. James Kolar, James Fitzgerald e Stanley Burke são alguns dos especialistas e investigadores que deram depoimentos em O Caso de: JonBenet e que também são visados no processo de Burk Ramsey contra a CBS.

