O humorista britânico John Oliver, que tem um programa televisivo humorístico muito popular nos EUA, comprou espaços publicitários em várias estações de televisão para "educar" Donald Trump, para evitar que tome decisões baseadas em informação com problemas.

A comunicação social dos EUA tem noticiado que Trump acompanha com regularidade estas cadeias, em particular Fox News, CNN e MSNBC. E em várias ocasiões, Trump reagiu de forma rápida a declarações feitas minutos antes nos canais com o envio de mensagens na rede social Twitter.

Durante a sua emissão de humor político "Last Week Tonight", que no domingo passado iniciou a sua quarta temporada na cadeia por cabo HBO, John Oliver lamentou que Trump dependa, e se aproprie de forma regular, de informação não confirmada e por vezes errada.

Constatando que não podia fazer passar a mensagem a Trump através da sua emissão, porque "ele não a vê", mudou de estratégia.

"Há uma forma, modesta, através da qual podemos colocar factos úteis no seu consumo de 'media'", explicou o humorista, durante a primeira emissão da sua quarta temporada.

Para tal, Oliver produziu vários anúncios e comprou espaços publicitários matinais na Fox News, CNN e MSNBC, só para a região de Washington, garantindo que Trump os vê se estiver frente ao ecrã. Os anúncios são protagonizados por um ator que se apresenta como vaqueiro ('cowboy') profissional.

O anúncio começa da mesma maneira, mas o 'cowboy' passa a explicar um assunto, por exemplo, o que é tríade do arsenal nuclear norte-americano, uma noção que Trump parece desconhecer, como transpareceu quando foi interrogado sobre o assunto, durante um dos debates da campanha eleitoral.

A tríade inclui os mísseis intercontinentais, os submarinos e os bombardeiros estratégicos.

Na segunda de manhã, várias pessoas afirmaram, nas redes sociais, terem visto o anúncio numa das três cadeias.

"Até que nos parem, estamos prontos a educar Donald Trump sobre assuntos de que estamos seguros que ele os desconhece, um a um", anunciou John Oliver, exibindo extratos de anúncios futuros.

"Matar as famílias dos terroristas pode parecer uma demonstração de força, mas, segundo a Convenção de Genebra, é um crime de guerra", explica o 'cowboy' em outro anúncio, referindo-se a uma promessa de campanha de Trump.