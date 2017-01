Pub

Horas antes de Donald Trump se tornar presidente dos EUA, a Netflix divulgou a data de estreia da quinta temporada de "House of Cards" e um primeiro "trailer" com uma mensagem alarmante.

Pouco faltava para a tomada de posse de Donald Trump como o 45.º presidente dos EUA, esta sexta-feira, quando a Netflix divulgou o primeiro e tão aguardado trailer da quinta temporada de House of Cards. Com este, chegou também a data de estreia dos novos episódios: 30 de maio de 2017.

Coincidentemente, ou não, este primeiro vislumbre fica marcado pelo destaque dado a uma bandeira americana hasteada ao contrário, algo que só se verifica em alturas de grandes ameaças à nação - segundo a lei, "em casos de perigo extremo para a vida ou propriedade".

No Twitter oficial da série protagonizada por Kevin Spacey e Robin Wright, o trailer veio acompanhado da frase We make the terror(em português, nós criamos o terror). Estas foram as últimas palavras do presidente Frank Underwood (Spacey) no final da quarta temporada e, agora, os fãs estão a reinterpretá-las segundo a nova realidade presidencial norte-americana.

Na quinta temporada, esperam-se desenvolvimentos na turbulenta relação de Frank e Claire Underwood, assim como novos dilemas e lutas pelo poder. Os novos capítulos ficam ainda marcados pela ausência do produtor executivo Beau Willimon e pela chegada de novas personagens, interpretadas pelos atores Patricia Clarkson e Campbell Scott.