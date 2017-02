Pub

Herman José chamou ao palco do Cá por Casa o elenco que em 1983 deu vida a O Tal Canal, um dos programas de maior sucesso do humorista. Manuel Cavaco, Vítor de Sousa, Lídia Franco, Helena Isabel e Natália de Sousa vão estar com o apresentador no seu espaço semanal de conversa, no programa que será emitido no próximo dia 22, na RTP1, no ar a partir das 22.45.

O Tal Canal centra-se num hipotético canal de televisão privado. Cozinho para o Povo, O Esférico Rolando sobre a Erva, O Diário de Marilu, Tony Silva, The Super All Star Show, Viva a Coltura e O Tal Rural eram alguns dos formatos fictícios que alimentaram os 12 episódios emitidos entre 22 de outubro de 1983 e 7 de janeiro de 1984.

Tony Silva, "o grande criador de toda a música rô", Filipa Vasconcelos, uma cozinheira que usava "imensa paprica" - numa paródia a Filipa Vacondeus -, o pequeno e irrequieto Nelito ou o comentador desportivo José Esteves foram algumas das personagens imortalizadas pelo formato.

