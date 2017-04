Pub

Um hacker teve acesso aos episódios da nova temporada de Orange is The New Black que tem estreia agendada para 9 de junho. Pediu resgate à Netflix mas a operadora não terá cedido

Os episódios da quinta temporada de Orange is the New Black (OITNB) foram alvo de ataque informático. O hacker, conhecido como The Dark Overlord, teve acesso a dez episódios da nova temporada e divulgou-os esta manhã no site Pirate Bay, noticiou a Variety.

Segundo a edição online da revista, a Netflix ainda não confirmou se se tratam dos episódios da quinta temporada da série, com estreia marcada para 9 de junho.

O hacker terá tido acesso aos novos episódios de OITNB e pediu um resgate à Netflix, cujo valor não foi divulgado. Segundo a Variety, os primeiros dez episódios da nova série foram partilhados no referido site. A Netflix ainda não reagiu a esta situação.

Segundo thedarkoverlord, o hacker conseguiu ainda ter acesso a episódios inéditos de séries da ABC, Fox, National Geographic e IFC num ataque que terá acontecido aos estúdios de pós produção Larson Studios em finais de 2016. O hacker ameaça divulgar também estes episódios caso não receba "modestos" resgates. Na sexta-feira a Netflix referiu: "Estamos conscientes da situação. Um fornecedor de produção usado por alguns dos maiores estúdios de televisão teve a sua segurança comprometida e as autoridades de justiça estão no terreno."

Orange is the New Black é a série original de maior sucesso na plataforma de streaming Netflix. Em junho de 2016 a consultora Nielsen divulgou um relatório segundo o qual 6,7 milhões de pessoas viram o primeiro episódio da quarta temporada da série nos primeiros três dias após a estreia.

O sucesso fez a Netflix renovar o contrato com o criador Jenji Kohan para novas temporadas. O enredo da série é baseado no livro de Piper Kerman, Orange is the New Black: My year in a Women's Prision. Kerman foi condenada a cumprir uma pena de 15 meses numa prisão federal norte americana após ter participado no transporte de uma mala com dinheiro proveniente de tráfico de droga, operado pela sua namorada.

A quinta temporada surge num momento forte do enredo, com um motim em curso na prisão de Litchfield. "Esta temporada sem precedentes decorre em tempo real ao longo de apenas três dias, e altera drasticamente a vida das reclusas à medida que lutam pela redenção, resolução e o respeito que merecem", anunciou a Netflix.