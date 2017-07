Pub

HBO foi alvo de um ataque informático e os autores afirmam ter material da série. Ballers e Room 104 também foram "roubadas"

Cada episódio da série Guerra dos Tronos é um evento. Milhares e milhares de pessoas esperam ansiosamente, cada semana, por um novo episódio e, depois, entre temporadas, desesperam por novidades. Agora, um grupo de hackers afirma estar na posse de material inédito da famosa série.

A HBO, canal que transmite a Guerra dos Tronos, foi alvo de um ataque informático, admitido pelo próprio canal, de acordo com a Entertainment Weekly.

"A HBO foi alvo de um ataque informático", o que resultou em que algum conteúdo fosse "comprometido". "Começámos imediatamente a investigar o incidente e estamos a trabalhar com as autoridades e empresas de segurança informática. A proteção de dados é uma prioridade na HBO e levamos a série a responsabilidade de a proteger", afirmou o canal em comunicado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Além de material da Guerra dos Tronos, ainda por revelar e por confirmar se foi roubado ou não, também episódios das séries Ballers e Room 104 já foram alegadamente colocados online.

"Olá a toda a humanidade. O maior 'leak' da história cibernética vai acontecer. Qual é o nome? Esqueci-me de dizer. É HBO e Guerra dos Tronos", estava escrito num e-mail enviado a vários jornalistas e publicações, onde os hackers afirmam também ter roubado 1,5 terabytes da HBO. Mais informação será divulgada nos próximos dias, promete quem obteve, alegadamente, os conteúdos.

O CEO da HBO, Richard Plepler, enviou um e-mail aos funcionários da empresa. "Como a maioria de vocês já deve ter ouvido, houve um incidente que resultou no roubo de informação, incluindo alguma da programação", pode ler-se. Acrescenta que acredita que a empresa vai sair "com sucesso" da situação.

Estes ataques não são novidade e são cada vez mais comuns. Apesar de alguns serem falsos alarmes, ou apenas truques, outros resultam mesmo. Em abril, por exemplo, foram roubados e divulgados episódios de uma série do Netflix, Orange is The New Black. Em 2014, a Sony viu serem-lhe roubados 100 terabytes de material.

Em relação à Guerra dos Tronos, a HBO tem lutado durante anos para manter bem escondidos os segredos e as histórias da série. Na temporada 5, alguns episódios surgiram online antes de tempo, levando a que nunca mais fossem enviados episódios para a imprensa e críticos antes de tempo.