Pub

Despedimento inserido no âmbito da reestruturação do grupo Cofina, dono do CM e da Sábado entre outros títulos de imprensa.

A Cofina, o grupo dono do Correio da Manhã, avançou com um despedimento coletivo de mais de 50 trabalhadores "na sequência da reorganização da empresa", confirmou Dinheiro Vivo junto de fonte oficial do grupo. As cartas começaram a ser enviadas aos trabalhadores esta terça-feira.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia