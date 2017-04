Pub

Concurso pede a homens que adivinhem se uma mulher está grávida ou apenas gorda, entre outros segmentos polémicos

O programa começou no domingo passado no NPO 3, um canal da estação pública da Holanda: chama-se Neem Je Zwemspullen Mee - em português, algo como "traga o seu fato de banho" - e logo no primeiro episódio causou controvérsia. Sobretudo, devido a um segmento em que os concorrentes são incentivados a adivinhar se uma mulher está grávida ou apenas gorda. Mas não é a única parte polémica: outros desafios incluem adivinhar se as mamas de uma voluntária são "falsas ou verdadeiras", por exemplo.

Segundo o The Telegraph, os telespetadores não ficaram impressionados e houve mesmo quem se apressasse a lançar uma petição contra o programa, acusando o formato de "reduzir as mulheres a pedaços de carne".

Já os produtores, defenderam-se com um comunicado em que alegam que se trata de apresentar um cenário satírico que divirta e desafie os preconceitos. Mas não convenceram e o debate foi transportado, naturalmente, para as redes sociais. "Bem-vindos à Holanda, onde aparentemente temos um programa em que homens adivinham se uma mulher está gorda ou grávida", escrevia uma internauta, com ironia.

Já no episódio piloto, um dos jogos do programa passava por adivinhar se um homem asiático era chinês ou japonês, e a brincadeira não caiu bem junto do público. Porém, o piloto ficou online durante um ano e, porque se tornou popular, a estação pública decidiu encomendar uma temporada do programa.