Omarosa Manigault, assessora de comunicação da Casa Branca, gravou um confronto com a jornalista April Ryan, à revelia da repórter. Na discussão, Manigault terá revelado que tem dossiês com "informação negativa" sobre vários jornalistas.

Desde 1997 que April Ryan é a jornalista correspondente da American Urban Radio Networks na Casa Branca, tendo escrito já sobre três administrações - Clinton, Bush e Obama. A quarta, de Donald Trump, fez a jornalista lembrar-se de um outro presidente: Richard Nixon. Tudo porque Omarosa Manigault, assessora de comunicação da Casa Branca, gravou à revelia da jornalista um confronto entre as duas, a poucos metros da Sala Oval.

O episódio aconteceu na semana passada, quando April Ryan e Omarosa Manigault entraram numa acesa discussão sobre alegados favorecimentos dos media à campanha de Hillary Clinton. Segundo Ryan, a agora assessora e antiga participante no reality show O Aprendiz revelou ter dossiês com "informação negativa", como escreve a NY Magazine, sobre a vida e carreira desta jornalista e de outros colegas de profissão.

Dadas as acusações de April Ryan, Manigault procurou proteger as suas declarações, afirmando que a equipa de imprensa da Casa Branca gravou a conversa com a jornalista e que não foi mencionada a palavra dossiês. "Fazemos sempre isto. Quando alguém vem aos escritórios de imprensa, já sabe que está a ser gravado", assegurou Manigault. Contudo, Ryan revelou que não sabia disso, e que esta era uma tentativa de manchar o seu nome. "Isto é ao estilo de Nixon", sublinhou a jornalista, lembrando o caso Watergate.

John Roberts, correspondente da Fox News, foi um dos jornalistas que escutou as tais gravações e confessou que não se ouvia falar em dossiês. Porém, o repórter ressalvou que há partes da conversa em que não se percebe o que é dito. Segundo a lei no Distrito de Columbia, onde está a Casa Branca, este tipo de gravações são legais desde que consentidas por uma das partes envolvidas.

Apesar da intenção de desmentir a jornalista, esta não é a primeira vez que funcionários da Casa Branca refere ou sugere a existência de compilações de informações sobre jornalistas. Kellyanne Conway, conselheira de Trump, declarou à Fox News "saber os nomes dos jornalistas" que acha que "deveriam ser despedidos.