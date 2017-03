Pub

Vencedor do Festival RTP da Canção, Salvador Sobral frisa que a prioridade é transmitir emoção ao público na Eurovisão. O cantor, o próprio festival e Catarina Furtado tornaram-se "trending topics" do Twitter

O vídeo da sua atuação na semifinal era o mais visto no YouTube, de entre os candidatos do Festival RTP da Canção, tornando-se até viral nas redes sociais, e o seu tema recebeu o aplauso mais eufórico por parte da plateia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, onde decorreu este domingo a grande final do concurso da estação pública.

Salvador Sobral venceu a 51.ª edição do certame e é o representante português que viajará para Kiev em maio, com a canção Amar Pelos Dois, escrita e composta pela irmã, Luísa Sobral. "Ainda estou a digerir esta sensação [de vitória]. É uma sensação estranha, peculiar", disse o cantor no final da emissão que assinalou os 60 anos da RTP.

Questionado sobre se está confiante numa possível vitória na Eurovisão, Salvador desvaloriza a questão da pontuação. "Ganhar? Ah, não sei. Vou passar sentimentos às pessoas. Isso é o que eu quero fazer. [...] Esta é uma canção linda e as pessoas precisam de a ouvir", frisou o jovem que lançou no ano passado o seu primeiro álbum, Excuse Me.

O Festival da Canção foi o tema mais comentado em Portugal no Twitter durante 15 horas seguidas, e o próprio vencedor também é atualmente um dos assuntos mais falados na rede social. Catarina Furtado, que apresentou a gala ao lado de Sílvia Alberto, também esteve nos trending topics do Twitter na noite deste domingo.

Na televisão, a final foi acompanhada por 684 mil espectadores, registando a preferência de 17,9% de quem estava a ver televisão naquele período.

