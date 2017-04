Pub

"Pediu um lugar à janela ou um traumatismo?" Memes e piadas têm sido partilhadas nas redes sociais após tripulação da United agredido passageiro

A companhia aérea United Airlines está a ser fortemente criticada por ter expulsado, na segunda-feira, um passageiro de um avião. Imagens de um homem ensanguentado a ser arrastado pelos braços para fora da cabine da aeronave estão a circular na internet e a violência do ato está a chocar muitos dos passageiros da companhia aérea norte-americana: a tripulação agrediu o passageiro porque este não abdicou de viajar, ainda que tenha sido a própria companhia a vender bilhetes a mais para o mesmo voo.

Nas redes sociais, muitos optaram pela via humorística para criticar e partilharam memes a propósito do episódio, além de várias propostas para novos slogans ou campanhas publicitárias da United Airlines.

Um utilizador propõe que a companhia aérea mude o logótipo, acrescentando um pouco de sangue à imagem original.

"Reserve agora um voo e seja espancado mais tarde", diz uma das propostas para o novo slogan.

"Se não conseguimos bater a concorrência, batemos nos clientes", sugere outro utilizador.

"Voos normais têm hospedeiros de bordo. Nós temos seguranças de discotecas", mostrava outra publicação.

"Pediu um lugar à janela ou um traumatismo?", sugere outro tweet.

"Embarque como médico, saia como doente", escreveu outro utilizador. O passageiro retirado do avião foi identificado como um médico que tinha acabado de sair de um hospital em Chicago e ia ver doentes em Louisville no dia seguinte.

O dicionário Merriam-Webster aproveitou a situação para explicar à United Airlines o que é fazer algo voluntariamente. "Voluntário significa alguém que faz algo sem ser forçado a tal", escreveu o dicionário no Twitter.

O site pornográfico PornHub também comentou. "United, vocês são literalmente as pessoas mais nojentas, inacreditáveis e desprezíveis do mundo e eu sou um site pornográfico", dizia a publicação.

"Acho que se a Kendall Jenner tivesse oferecido uma Pepsi aos funcionários da United Airlines nada disto teria acontecido", escreveu também o PornHub no Twitter, referindo-se à campanha polémica da Pepsi.

"Podemos reacomodá-lo da maneira mais fácil ou mais difícil", dizia outra publicação, que mostrava uma imagem de passageiros a serem empurrados de um avião em pleno voo.

"Temos uma oferta que não pode recusar. Não, a sério", diz outro tweet.

"Nós pomos o hospital em hospitalidade", sugeriu outro utilizador.

Uma imagem mostra ainda um avião da United Airlines com uma nova secção: a do Fight Club - Clube de Combate. "Não se preocupem United, não vamos falar sobre isso", diz a legenda da imagem.

Noutra referência ao filme vê-se uma imagem de Tyler, a personagem principal, como piloto da United Airlines. "Daqui fala o capitão. A United Airlines atingiu a altitude de pancadaria. Pode agora começar o clube de luta", diz a imagem.

Há ainda quem partilhe uma imagem de Negan, personagem da série Walking Dead, a perguntar se não há voluntários.

Noutras versões da mesma imagem, Negan é apresentado como o piloto do avião ou o diretor dos serviços de apoio ao cliente.

Foi ainda partilhado um vídeo nas redes sociais que mostra várias pessoas a baterem numa passageira com a descrição: o vídeo de treino da United Airlines. As imagens são o excerto de um filme.

Há também o vídeo de uma hospedeira de bordo a avisar a todos os passageiros da United Airlines que é a companhia quem decide quem pode viajar.

"Se nos deres problemas vamos arrastar-te para fora do avião", diz a hospedeira no vídeo. "Vamos bater-te tanto que vais usar a tua própria cara como boia". O vídeo termina com a hospedeira a mandar todos os passageiros para um lugar impróprio.