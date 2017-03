Pub

A primeira temporada da série "Feud", criada por Ryan Murphy, aborda a rivalidade entre Bette Davis e Joan Crawford, dois ícones do cinema durante várias décadas do século passado

Feud, a mais recente produção de Ryan Murphy (criador de American Horror Story, Nip/Tuck e Glee), aborda as disputas e rivalidades entre personalidades mediáticas do século passado, sendo que a primeira temporada se debruça sobre a relação entre Joan Crawford e Bette Davis, interpretadas por Jessica Lange e Susan Sarandon, respetivamente, durante as gravações do filme de 1962 What Ever Happened To Baby Jane?.

O elenco da série conta com personagens contemporâneas das atrizes que marcaram Hollywood entre os anos 1940 e 60, como Jack Warner, Geraldine Page e Olivia de Havilland. Nas imagens é possível comparar as semelhanças entre tais personalidades e os respetivos intérpretes - Stanley Tucci, Sarah Paulson, e Catherine Zeta-Jones -, numa ideia originalmente publicada pela Vulture.

A primeira temporada da série de época estreou-se no passado dia 5 e conta com oito episódios. Ainda que só tenha estreado o primeiro capítulo, a segunda leva de episódios já está confirmada, com a trama da produção a versar sobre a relação entre a princesa Diana e o príncipe Carlos.

