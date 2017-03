Pub

A grande final do Festival RTP da Canção decorre este domingo em direto, pelas 21.00, e servirá também para cantar os parabéns à estação pública. Só o público decide quem vence o concurso

No ano em que sofreu uma remodelação, com o convite a vários nomes da música contemporânea nacional para a composição dos temas a concurso, o Festival RTP da Canção 2017 fica este domingo decidido, com a RTP1 a emitir a grande final em direto a partir das 21.00. A emissão, apresentada pela dupla Catarina Furtado e Sílvia Alberto, culminará com a escolha do representante português na Eurovisão em Kiev, no próximo mês de maio.

Entre os oito finalistas em competição estão Lena D'Água, Celina da Piedade, Jorge Benvinda (dos Virgem Suta), Pedro Gonçalves, Fernando Daniel, Deolinda Kinzimba (estes três últimos vindos do The Voice Portugal), Salvador Sobral (ex-Ídolos) e os Viva La Diva (o trio composto por Kika Cardoso, João Peças e João Paulo Ferreira).

Nuno Gonçalves (The Gift), Luísa Sobral, Pedro Silva Martins (Deolinda), Rita Redshoes, Senhor Vulcão, Nuno Figueiredo (Virgem Suta), Celina da Piedade, João Pedro Coimbra (Mesa), Nuno Feist, Nuno Marques da Silva e Alex Gaspar formam o leque de compositores e letristas que deram vida às oito canções que disputam este domingo a final do 51.º Festival RTP da Canção, uma gala que servirá, também, para assinalar os 60 anos da RTP - e, por isso, da TV portuguesa -, com a promessa de vários convidados, momentos musicais e surpresas.

Só o público vota

Ao contrário do que aconteceu nas semifinais, em que o peso da pontuação foi dividido percentualmente entre o público e o júri do concurso, presidido por Júlio Isidro, nesta grande final serão apenas os espectadores a votar, através do telefone, nas linhas que a RTP já abriu há uma semana. Apesar de poder não ser indicativo do resultado da noite deste domingo, na primeira semifinal, recorde-se, os Viva La Diva foram os mais votados pelo público e o mesmo aconteceu a Pedro Gonçalves na segunda semifinal.

Quanto ao feedback na Internet, a atuação de Salvador Sobral tem mostrado ser a mais popular de todas, com o respetivo vídeo a somar quase 400 mil visualizações no YouTube. Seguem-se os Viva La Diva e Fernando Daniel, na ordem das 100 mil visualizações.

Por sorteio, a atuação de Portugal no Festival da Eurovisão está marcada para a primeira semifinal, a nove de maio em Kiev, na Ucrânia. Uma segunda acontece a 11 de maio e a grande final decorre dia 13.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.