A atriz Fernanda Serrano, que integra a novela da TVI "A Impostora", revela que gostaria de integrar um projeto televisivo que retratasse a história do nosso país. Até lá, está de volta ao teatro com a peça "40 e então?"

Com mais de 20 anos de carreira, Fernanda Serrano já participou nos mais diversos géneros televisivos na área da ficção. Já fez novelas, séries, teatro e já passou pelo cinema mas, segundo a atriz, há uma experiência que está em falta: uma série de época. "Gostava de fazer algo ligado à nossa história. Temos tanta coisa de época bonita que ainda falta ser feita. Nós fomos tão importantes em tantas áreas e temos uma história e uma cultura tão rica", disse ontem, ao nosso jornal, à margem da apresentação à imprensa do novo formato de Fátima Lopes, Amor em Tempo de Crise.

A intérprete de 43 anos mostrou-se particularmente sensível à literatura do escritor Eça de Queirós. "Gosto muito da época queirosiana, porque trouxe novidades em muitas coisas. Essa época foi importante também para as mulheres que começaram a expressar a sua opinião. Começaram a ser tidas como gente, algo que até então não acontecia e porque tem muito humor. O Eça escrevia coisas com muito humor", referiu.

A atriz portuguesa pode ser vista atualmente a interpretar a médica e investigadora Diana Martins Varela na novela da TVI A Impostora, um papel que superou as suas expectativas. "No início achava que seria um trabalho mais ou menos "morno", mas foi exatamente o contrário. É muito bom ser confrontada com estes desafios que nos colocam sempre à prova e que nos deixam com borboletas na barriga".

Apesar de desafiante, Fernanda Serrano não esconde que a participação nesta novela lhe exigiu muito empenho. "Foi um trabalho muito exaustivo, mas que me fez chegar a momentos que, enquanto atores, precisamos para nos tornarmos mais elásticos. Este projeto permitiu-me deixar-me levar, experimentar e chegar a pontos que até então não tinha chegado", aclarou.

Serrano prepara-se agora para regressar ao teatro com a peça 40 e então? ao lado de Ana Brito e Cunha e Maria Henrique no Teatro Villaret, em Lisboa, a partir de 2 de fevereiro. 40 e então? aborda questões como a sexualidade, o amor, a solidão, o envelhecimento ou as relações familiares na perspetiva de mulheres depois dos 40.