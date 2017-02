Pub

"Let's Dance - Vamos Dançar" conta com 10 concorrentes e 13 semanas de emissão, com estreia já este sábado na TVI. Diretor-geral de antenas e programas da TVI assegura que este será "o maior programa de dança jamais exibido em Portugal"

Começa já esta semana o talent show que irá ocupar as noites dos próximos 13 sábados na TVI. Let's Dance - Vamos Dançar marca o regresso de Fátima Lopes ao horário nobre e conta com um leque de jurados composto por Vítor Fonseca (Cifrão), César Augusto Moniz (o presidente de júri de Achas que Sabes Dançar? da SIC) e Rita Pereira (que irá alternar este cargo com Sofia Ribeiro). São eles que irão avaliar o talento para a dança de 10 concorrentes, que não só aprenderão diferentes tipos de dança numa escola, com vários professores, como viverão juntos numa casa.

"Este programa vai pôr Portugal inteiro a dançar. Asseguro-vos que é um formato divertido, animado, de emoções e com muito talento, feito por pessoas que amam a dança", revelou a apresentadora da TVI. "Eles vão dar o seu melhor e vão estar muito bem acompanhados a aprender com profissionais e com um júri bastante exigente", acrescentou Fátima Lopes.

Bruno Santos, o diretor-geral de antenas e programas da TVI, não hesita: "Este vai ser, sem dúvida, o maior programa de dança jamais exibido em Portugal", avançou o responsável, acerca do talento dos concorrentes. "Esta é uma aposta extremamente familiar, que tem esse papel de reunir novamente todas as famílias à volta da televisão", frisou.