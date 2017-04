Pub

Toda a gente pensou que os óculos inteligentes ao estilo Google Glass seriam o primeiro dispositivo de realidade aumentada a chegar às massas.

Afinal, será a câmara do smartphone. É o que o Facebook pretende fazer acontecer com o lançamento de uma plataforma de realidade aumentada que permitirá aos programadores escreverem aplicações AR para as câmaras móveis.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia