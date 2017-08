Pub

Uma ilusionista de Atlanta adaptou uma conhecida ilusão encontrada pela primeira vez nos anos 70

Sim, as linhas da imagem que se segue estão paralelas. Pode parecer que não, que estão inclinadas num determinado ângulo, mas, na verdade, trata-se de uma ilusão de ótica.

A criação é uma variante de uma outra ilusão, conhecida como a "Ilusão de Ótica da Parede de Café", e foi criada por Victoria Skye, uma ilusionista de Atlanta, EUA.

De acordo com o IFL Science, site ao qual Victoria Skye explicou o que cria a ilusão de ótica, é o uso de cores e pontos que engana o cérebro, de modo a parecer que as linhas não são paralelas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Os cientistas dizem que a razão que faz a ilusão existir tem a ver com o facto de os pontos brancos e pretos interagirem de forma oposta com as linhas retas. Assim, o cérebro pensa que a linha é torta", explica.

"É por isso que, desfocando a imagem, o efeito desaparece, porque não podemos ver as interações dos pequenos pontos brancos e pretos", acrescenta a ilusionista.

De acordo com o site Wolfram MathWorld, a ilusão foi descoberta pela primeira vez em 1979, na parede de um café em Bristol, no Reino Unido.

Pode ver outras ilusões de Victoria Skye aqui.