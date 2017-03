Pub

Jornalista John Sudworth e equipa tentavam entrevistar uma mulher numa zona rural. Foram esperados por um grupo que os agrediu e lhes partiu o material de trabalho

Uma equipa de repórteres da BBC foi atacada e, posteriormente, obrigada pela polícia a assinar uma confissão em que admitia ter conduzido uma "entrevista ilegal", mesmo sem ter chegado a contactar com qualquer fonte.

O jornalista John Sudworth contou que a equipa estava numa zona rural da China, na província de Hunan, onde tentava entrevistar uma mulher que alega que o pai foi morto durante uma disputa de terras com as autoridades governativas locais. O objetivo era apanhar um comboio com ela até Pequim, "filmando durante a viagem", explicou o próprio Sudworth num texto divulgado pela BBC. "Nunca chegámos a encontrar-nos com a nossa entrevistada. A forma como a história acabou, porém, revela mais sobre o exercício do poder na China do que qualquer entrevista poderia revelar".

Segundo Sudworth, que trabalha na China há vários anos, logo que a equipa chegou à localidade da entrevistada percebeu que era esperada por um grupo numeroso de pessoas. "Em poucos minutos, agrediram-nos e partiram as nossas câmaras", explicou o jornalista. "Enquanto a violência deste género poder ser parte do risco que é enfrentado pelos repórteres estrangeiros na China, o que aconteceu a seguir é menos comum". Depois de terem deixado a aldeia onde iam fazer a entrevista, os repórteres foram perseguidos e o carro onde seguiam foi rodeado por um grupo de cerca de 20 "rufias". A estes, juntaram-se alguns agentes da polícia fardados e dois responsáveis do gabinete local dos Negócios Estrangeiros. "Sob a ameaça de mais violência, fomos obrigados a apagar algumas das imagens que tínhamos recolhido e forçados a assinar uma confissão", explicou o jornalista. "Foi uma negociação unilateral, mas ao menos deram-nos uma saída".

Na confissão, a equipa de repórteres foi forçada a admitir "comportamento com impacto negativo". Yang Linghua, a mulher que ia ser entrevistada e viajar para Pequim para pedir ao governo que interviesse em seu favor na disputa com as autoridades locais, foi entretanto colocada ilegalmente em prisão domiciliária. O ataque e consequente detenção de Linghua aconteceram pouco antes do Congresso Nacional do Povo, encontro anual do parlamento chinês que se realiza no próximo domingo, 5 de março, provavelmente numa tentativa de impedir que a ocasião ficasse manchada por reivindicações ou má imprensa.

Milhares de chineses tentam todos os anos dirigir-se ao governo central para pedir que interceda em favor deles, um último recurso para resolver problemas como os de Linghua, com as autoridades locais. Mas muito poucos veem as disputas resolvidas de maneira favorável. Por norma, a maioria dos casos acaba em nada ou, no pior dos cenários, em detenções e agressões.

A associação de correspondentes estrangeiros na China já condenou as agressões à equipa da BBC, pedindo à polícia e ao governo que os jornalistas autorizados a trabalhar no país não sejam sujeitos a este tipo de violência e intimidação.