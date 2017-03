Pub

Kyle MacLachlan, o ator que interpreta o agente Cooper em "Twin Peaks", partilhou uma "playlist" no Spotify em antecipação do regresso da série de David Lynch, a 21 de maio.

A dois meses da estreia de uma das séries mais antecipadas de 2017, a terceira temporada de Twin Peaks, o ator que protagoniza a trama, na pele do agente do FBI Dale Cooper, partilhou no Spotify uma playlist com vários temas e bandas para tornar a espera mais curta.

Com o sugestivo título de Coffeetime, ou não fosse a personagem um amante de um bom café e de tarte de cereja, a lista de Kyle MacLachlan inclui temas de Nirvana, Peal Jam, Soundgarden, Rolling Stones, David Bowie, Elliott Smith, Doors ou Alice In Chains, entre as 55 escolhas, e pode ser ouvida aqui.

Criada por David Lynch e Mark Frost, que se mantêm à frente da terceira temporada, Twin Peaks estreou-se em 1990, deu origem a duas temporadas e tornou-se numa das séries mais populares da década de 90.

A trama, que seguiu a investigação do agente Dale Cooper ao assassinato de uma jovem, Laura Palmer, em Twin Peaks, regressa a 21 de maio nos EUA, no canal Showtime, com um episódio duplo. Ainda não se sabe em que canal ou plataforma será exibida em Portugal.

Para além de Kyle MacLachlan, regressam à série atores como Sherilyn Fenn, Madchen Amick, David Duchovny e Kimmy Robertson, entre outros, num elenco que conta com mais de 210 nomes. De volta ao trabalho está também Angelo Badalamenti, que assinou a icónica banda sonora original das primeiras duas temporadas.