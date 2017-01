Pub

O último episódio da quarta temporada de "Sherlock" foi divulgado "online", na Rússia, antes de ser exibido na televisão. O canal russo já anunciou que a culpa não foi de "hackers", mas de um dos seus funcionários.

O derradeiro episódio da quarta temporada de Sherlock deveria ter ido para o ar na Rússia e no Reino Unido simultaneamente, na passada segunda-feira. Mas os planos da BBC saíram furados quando, no dia anterior, o grande final foi colocado misteriosamente online, dobrado em russo.

Depois de umas primeiras suspeitas dirigidas a piratas informáticos, a estação televisiva russa (a par da BBC) lançou uma investigação para averiguar os verdadeiros culpados e anunciou, esta sexta-feira, o desfecho da mesma.

"Lamentamos confirmar que um dos nossos funcionários quebrou, de forma não maliciosa, os nossos rígidos protocolos de segurança. Como resultado desta enorme falha, o ficheiro foi divulgado online", começou por explicar o canal Channel One, em comunicado.

"Queremos tranquilizar os nossos parceiros [BBC] e espectadores em como, na sequência deste incidente, revimos completamente os nossos procedimentos de segurança de conteúdos para assegurar que isto não voltará a acontecer. Pedimos desculpa à Hartswood Films [produtora], à BBC Worldwide [emissora] e aos fãs de Sherlock que foram prejudicados por esta falha", sublinharam ainda os responsáveis russos.

Em resposta, a estação pública britânica reconheceu o "lapso isolado e não-intencional" do funcionário do Channel One e aceitou as "garantias de que os procedimentos de segurança serão apertados para eliminar futuros riscos semelhantes".

O episódio em questão - intitulado The Final Problem (em português, O Problema Final) - acabou por sofrer, como consequência desta fuga de informação, uma descida acentuada de audiências no Reino Unido. Segundo a BBC, 5,9 milhões de pessoas sintonizaram a série protagonizada por Benedict Cumberbatch, aquém dos sete milhões conquistados, em média, nos episódios finais das temporadas anteriores.