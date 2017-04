Pub

Mercedes-benz, Hyundai e BMW foram algumas das marcas

Uma dezena de empresas decidiram retirar o patrocínio publicitário do programa "O fator O'Reilly", da estação televisiva Fox News, depois de serem conhecidos cinco denúncias de assédio sexual e verbal contra este apresentador, segundo meios norte-americanos.

Entre aqueles anunciantes estão a Mercedes-Benz, Hyundai e BMW, a seguradora Allstate e a farmacêutica GlaxoSmithKline.

Representantes da Mercedes-Benz aludiram "à importância das mulheres em cada aspeto" do seu negócio, ao passo que a Hyundai expressou a sua vontade de trabalhar com empresas que partilhem "os valores de inclusão e diversidade".

Este castigo ao espaço televisivo de uma das principais figuras da Fox resulta da informação publicada no sábado pelo diário The New York Times, que revelava pagamentos de 13 milhões de dólares (12,2 milhões de euros), desde 2002, por parte de O'Reilly e a empresa 21st Century Fox, que controla a Fox, a cinco denunciantes para que não prosseguissem com os processos judiciais por assédio.

O programa de O'Reilly é visto diariamente por cerca de quatro milhões de espetadores, o que o tornou o mais visto da televisão por cabo em 2016, tendo gerado receitas publicitárias de 446 milhões de dólares desde 2014, segundo a empresa Kantar Media.

A Organização Nacional para a Mulheres (NOW, na sigla em inglês) pediu na terça-feira, em comunicado, o despedimento de O'Reilly e assegurou que o caso do apresentador "é parte de uma cultura mais ampla" de assédio sexual na Fox News, que requer uma "investigação imediata e independente".

De momento, a Fox News procura resolver um escândalo, iniciado no último verão, quando a ex-repórter Gretchen Carlson apresentou uma queixa por assédio sexual contra o então diretor do canal de notícias, Roger Ailes, que se demitiu em julho.

Ailes confronta-se atualmente, juntamente com outros executivos da estação, com processos por assédio colocados pelas ex-trabalhadoras Andrea Tantaros e Julie Roginsky, este último interposto na segunda-feira.

Aos problemas legais da Fox acrescem ainda as acusações de assédio racista, feitas por três trabalhadoras, que apresentaram recentemente uma denúncia conjunta num tribunal de Nova Iorque.