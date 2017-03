Pub

O novo programa de Ellen DeGeneres reúne os jogos que a apresentadora foi inventando durante as várias temporadas do "talk show" de sucesso, "The Ellen DeGeneres Show"

Ellen DeGeneres vai levar os jogos que tem feito no programa The Ellen DeGeneres Show para um novo concurso. Game of Games vai ser transmitido nos serões da NBC em horário nobre, mas ainda não foi avançada uma data de estreia para o programa.

Sabe-se ainda que foram encomendados apenas seis episódios, apesar dos rasgados elogios da NBC ao estilo da apresentadora em comunicado. "O impacto de Ellen como um ícone do daytime não tem precedentes e mal podemos esperar para que traga o seu espetacular espírito para Game of Games", revelou Paul Telegdy, presidente do departamento de entretenimento da NBC.

Vão fazer parte do novo formato da apresentadora de 59 anos jogos de destreza e agilidade combinados com perguntas de cultura geral em clima de alta pressão sobre os concorrentes, que serão selecionados entre o público. Todos os episódios vão terminar com a entrega de prémios em dinheiro ao vencedor.

Ellen DeGeneres tem vindo a mostrar-se fã de jogos para adultos, inclusivamente fora dos estúdios de televisão. Em 2013, a apresentadora lançou uma aplicação para smartphone chamada Heads Up, que consiste em adivinhar palavras que aparecem no ecrã do telefone, que deve estar sobre a cabeça do outro concorrente.