Pub

A estação de Queluz de Baixou relevou o nome das onze figuras públicas portuguesas que vão pôr à prova as suas habilidades na cozinha

O cooking show mais famoso da televisão portuguesa volta a abrir as suas portas para, desta vez, acolher onze personalidades bem conhecidas do público português. Sílvia Rizzo, Margarida Rebelo Pinto, Naide Gomes, Sara Prata, Bibá Pitta, Vanda Miranda, Afonso Vilela, Gany Ferreira, Isaac Alfaiate, César Peixoto e Pedro Górgia foram as celebridades que aceitaram o desafio gastronómico da TVI, com estreia prevista para o mês de abril.

Para além deste elenco, o MasterChef Celebridades vai contar com algumas novidades. Manuel Luís Goucha cede o lugar a Leonor Poeiras como anfitriã do formato. O chef Kiko Martins, que participou anteriormente em programas como Chef's Academy ou Cook off - Duelo de Sabores, ambos da RTP1, junta-se aos já conhecidos chefs Rui Paula e Miguel Rocha Vieira, para avaliar os pratos dos concorrente.

A adaptação portuguesa do formato da BBC conta atualmente com 3 temporadas exibidas na TVI. As duas primeiras, com concorrentes anónimos, e uma terceira onde as crianças foram as protagonistas. Face ao sucesso do programa, a estação de Queluz de Baixo continua a apostar em dois spin-offs do Masterchef, Esta edição com celebridades surge após uma outra dedicada aos mais novos: A segunda edição de Masterchef Júnior já gravou a fase do Mega Casting que decorreu no Parque Eduardo VII, em Lisboa, no passado dia 25 de fevereiro.