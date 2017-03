Pub

Uma medida do gabinete do primeiro-ministro turco determinou que a revista de moda vai passar a ser vendida embrulhada em papel ou plástico e ter um dístico com o aviso "impróprio para menores".

A revista "Elle" vai ser considerada inapropriada para menores de 18 anos já este mês, avança a publicação "Bloomberg". A decisão provém do gabinete do primeiro-ministro turco, Binali Yildirimi, dedicado a proteger os menores de publicações obscenas. A edição de março da versão turca tem como história principal a atriz Rosie Huntington-Whiteley.

O parecer final indica que edição deste mês da revista de moda e tendências apresenta "conteúdo obsceno". Quando as medidas entrarem em vigor, a "Elle" terá de ser vendida embrulhada em plástico ou num saco de papel, com uma etiqueta a dizer "impróprio para menores." Além destes procedimentos, aquele que é um dos mais influentes títulos de moda e de publicações femininas estará privado de fazer publicidade.

Em declarações ao Bloomberg, Mehmet Yakup Yilmaz, membro da direção da "Elle" da Turquia, revelou que a redação não recebeu qualquer notificação por parte do governo. Caso se verifiquem as medidas punitivas, irão recorrer da decisão, garante ainda o site norte-americano.

Esta não é a primeira vez que autoridades públicas se intrometem nas linhas editoriais de meios de comunicação. Em 2012, o regulador para a rádio e televisão forçou o casamento entre duas personagens de uma série de televisão por considerar inapropriado duas pessoas viverem juntas sem estarem casadas.