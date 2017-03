Pub

Além do novo Galaxy S8 a marca sul-coreana também lançou nova (e incrível) promoção à sua proposta de realidade virtual baseada neste smartphone

A tecnológica Samsung escolheu esta quarta-feira para apresentar o seu novo smartphone topo de gama, o Galaxy S8 (ler notícia relacionada abaixo). Mas não só. Também a solução de realidade virtual Gear VR teve direito a "tempo de antena", especialmente através de um novo anúncio que merece, só por si destaque.

Acompanhado com música de Elton John, o pequeno filme que aqui produzimos, sobre uma avestruz que gostaria de voar, é no mínimo tocante. Vale a pena ver:

O vídeo está ter grande êxito na internet, com dezenas de milhares de vizualizações em poucas horas.

O slogan da campanha é Do What You Can't - Faz o que não podes, em tradução literal. E ainda que seja fisicamente impossível uma avestruz voar, por exemplo, nada nos impede de sonhar.