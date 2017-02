Pub

Não seria de esperar outra coisa. Os internautas brincam com o anúncio errado do vencedor de Melhor Filme

Warren Beatty e Faye Dunaway anunciaram La La Land como Melhor Filme, mas o vencedor era Moonlight. O erro foi desfeito já produtores e atores da realização de Damien Chazelle celebravam no palco do Teatro Dolby, em Hollywood, na entrega das estatuetas este domingo à noite. Beatty acabaria por explicar que a confusão foi gerada por uma troca de envelopes: o que o ator tinha em mãos dizia "Emma Stone, Melhor Atriz Principal", o que fez a dupla anunciar aquele que era o filme com mais nomeações como vitorioso.

A falha épica não passou despercebida aos internautas, que desde o final da 89ª edição dos Óscares têm enchido as redes sociais com montagens bem-humoradas relativas ao momento.

Já a justificação pode residir na explicação dada há dias pelo funcionário da PwC (Pricewaterhousecoopers) Bran Cullinan, responsável, juntamente com Martha Ruiz, de contar os votos e entregar aos apresentadores os nomes dos vencedores instantes antes de estes entrarem em palco. "Eu tenho todos os 24 envelopes na minha mala. A Martha tem outros 24 na dela. Posicionamo-nos em lados opostos do palco durante toda a noite e cada um de nós entrega em mão os envelopes ao respetivo apresentador. Não parece complicado, mas temos de garantir que lhes damos os cartões corretos". Ou seja, há sempre dois envelopes, por categoria, com os nomes dos vencedores: Stone poderá ter guardado um, mas Warren Beatty também poderá ter recebido outro.

