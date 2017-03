Pub

Um dos realizadores de "A Guerra dos Tronos" revelou que, na sétima temporada, os dragões vão ser ainda maiores, chegando aos 70 metros de comprimento. "São do tamanho de um Boeing 747".

Se até agora os três dragões da série A Guerra dos Tronos já davam nas vistas, na sétima temporada prometem impressionar ainda mais com o seu crescimento. Quem o garante é Matt Shakman, um dos realizadores escalados para o próximo leque de episódios do fenómeno televisivo.

"Os dragões, este ano, são do tamanho de um Boeing 747", revelou o responsável, à conversa com a Entertainment Weekly. Traduzindo por números, as criaturas de estimação de Daenerys Targaryen (uma das protagonistas da série, interpretada pela britânica Emilia Clarke) têm cerca de 70 metros de comprimento e 64 metros de largura, se medidos da ponta de uma asa à outra. "O Drogon é o maior do grupo. A sua chama tem nove metros de diâmetro", revelou ainda Matt Shakman.

A última vez que os espectadores viram os dragões de A Guerra dos Tronos foi no final da sexta temporada, quando acompanharam, a voar, Daenerys, a tribo Dothraki, os Greyjoy, e Tyrion (interpretado por Peter Dinklage), entre outros, no seu caminho até Kings Landing. Espera-se que voltem a estar em grande destaque na sétima temporada.

Esta tem estreia marcada para 16 de julho e, há cerca de uma semana, mereceu o seu primeiro trailer. Já se sabe, também, que a série inspirada nos livros de George R. R. Martin vai acabar com a oitava temporada, que terá apenas seis episódios.