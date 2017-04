Pub

Responsável de vendas diz que leitores rejeitaram as personagens femininas e de minorias étnicas

O vice-presidente de vendas da Marvel disse que o esforço do estúdio para aumentar a diversidade e o número de personagens femininas nos livros de banda desenhada tem provocado uma contínua queda nas vendas desde outubro.

David Gabriel disse que os leitores "não querem mais diversidade" nem "personagens femininas".

A Marvel tem apostado em novas personagens que representam maiores setores da sociedade. Nos últimos anos apresentou Jane Foster, a nova Thor; Riri Williams, a adolescente negra que substituirá o Homem de Ferro; Miles Morales, o adolescente hispânico que será o novo Homem-Aranha e Kamala Khan, a adolescente muçulmana que é a nova Miss Marvel.

A intenção da empresa é boa mas, conforme David Gabriel disse numa reunião com representantes da marca e de outras bandas desenhadas na semana passada, os fãs preferem as personagens clássicas e têm rejeitado as novas histórias e as novas personagens.

"O que ouvimos [dos revendedores] é que as pessoas não querem mais diversidade. Não querem personagens femininas", disse David Gabriel, segundo o ICv2. "Foi o que ouvimos, quer acreditemos quer não".

As pessoas não querem mais diversidade

As declarações de David Gabriel geraram alguma controvérsia nas redes sociais e os utilizadores listaram outros motivos para deixarem de comprar a banda desenhada.

Nas listas aparecem, por exemplo, pontos como o preço dos livros, a falta de novas narrativas - apenas repetição das antigas com novas personagens -, o rumo que algumas histórias tomaram, e o facto de a Marvel sobrecarregar os leitores com vários títulos e sagas.

Num comunicado divulgado mais tarde, segundo o The Guardian, David Gabriel recuou e afirmou que, apesar de alguns sentirem que as principais personagens da Marvel estão a ser abandonadas, há muitos novos leitores que parecem gostar da Miss Marvel e Miles Morales.

Deixem-se ser claro: os nossos novos heróis não vão a lado nenhum

"Estamos orgulhosos e felizes por continuarmos a apresentar personagens únicas que refletem novas vozes e novas experiências no universo Marvel e equiparam-nas a ícones heroicos", continuou.

Um revendedor da Marvel disse à ICv2 que as novas histórias podem não vender tanto com as das personagens clássicas, mas pelo menos têm atraído "uma demografia diferente" e novos públicos.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.