O canal ABC mostrou a primeira imagem do "remake" televisivo do clássico "Dirty Dancing", que chega no ano em que o filme de 1987 celebra três décadas

Para assinalar três décadas desde o lançamento de um dos filmes mais populares da década de 80, o canal ABC estreia a 14 de maio, nos EUA, um remake de Dirty Dancing em forma de telefilme. A primeira imagem do projeto foi agora revelada pela estação.

Nesta adaptação do filme de 1987, Abigail Breslin e Johnny Castle assumem os principais papéis, sucedendo, assim, à dupla de atores Jennifer Grey e Patrick Swayze, que deram vida a Baby e Colt na versão original.

Sabe-se ainda que Sarah Hyland, Debra Messing, Billy Dee Williams, Nicole Scherzinger e Bruce Greenwood também participam neste remake televisivo.

Dirty Dancing foi um sucesso de bilheteiras a nível mundial, arrecadando mais de 200 milhões de dólares nas bilheteiras em todo o mundo, e deu a conhecer temas originais como (I've Had) The Time of My Life ou She's Like the Wind, entre outros.