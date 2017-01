Pub

Global Media Group reforça liderança em Dezembro como maior grupo em audiências digitais em Portugal

As marcas de informação do Global Media Group são mais uma vez a primeira preferência do público para ler notícias e outros conteúdos nas plataformas digitais. O Ranking Netscope de dezembro coloca o Grupo detentor dos títulos Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo e TSF, entre várias outras marcas de informação, numa consecutiva liderança em termos absolutos do ranking nacional. O grupo lidera assim pelo sétimo mês consecutivo com 57,5M de visitas totais. A liderança absoluta do grupo continua a fazer-se também nos acessos mobile tanto em visitas com 40,6M, como em páginas vistas com 144,1M.

O Diário de Notícias lidera nas marcas de referência, com 11,4M de visitas à frente do Público (9,1M) e do Expresso (7,2M), face a este último o Diário de Notícias mantém também a sua vantagem no que diz respeito a páginas vistas com 42,7M (quando comparado com 24,8M do Expresso). A sua liderança faz-se também em acessos mobile, quer em visitas quer em páginas vistas, atingindo os 7,4M e os 19,4M respetivamente (contra 4,2M e 13,8M do Público; 3,1M e 8,9M do Expresso).

Pela primeira vez no ranking Netscope, a marca Motor 24 (marca especializada do GMG no segmento de automóveis, lançada em Novembro) entra direta para a liderança do respetivo segmento, ultrapassando o anterior líder AutoHoje. É a segunda vez no espaço de um ano que uma marca nova lançada pelo GMG se estreia no Netscope logo a liderar o respetivo segmento (em Janeiro de 2016 tinha sido a marca Delas, desde então líder do segmento feminino).

No mês de dezembro, o Jornal de Notícias continua a liderar no segmento de informação geral, com 19,5M de visitas, à frente do Correio da Manhã (18,3M).

No capítulo dos desportivos, O Jogo continua a avançar, registando 90,7M de páginas vistas e 15,2M de visitas, representando este último indicador um crescimento de 69% face ao período homólogo do ano anterior.

A marca de informação económica do grupo, Dinheiro Vivo, lidera o ranking das marcas de economia em páginas vistas com 13,7M, à frente do Negócios (11,6M) e do Económico (6,0M). Mantém ainda a sua liderança nos acessos mobile, quer em páginas vistas com 7,5M, quer em visitas com 1,8M, face ao Económico e ao Negócios (com 1,8M e 3,3M em páginas vistas e 1,1M e 1,2M em visitas, respetivamente).

A marca de informação de rádio do grupo, TSF, regista no mês de dezembro 1,9M de visitas e 8,6M de páginas vistas.

A marca Delas mantém a liderança no segmento de marcas femininas (onde se incluem as marcas com longa presença no mercado como a Activa, Máxima, Vogue ou Cosmopolitan), continuando a crescer, e registando no mês de Dezembro 2,3M visitas, mais do dobro da segunda marca deste segmento, a Activa (1M), e 15,4M de páginas vistas.

E a grande novidade do mês: a nova Marca do grupo - Motor 24, lançada em Novembro de 2016, agora pela primeira vez no Netscope, apresenta-se ao mercado como líder no segmento automóvel com 1,5M de visitas, face ao anterior líder - Autohoje (1,1M).

Os sites das revistas da Global Media Group continuam a apresentar um crescimento contínuo: a Volta ao Mundo regista 7,2M de páginas vistas e 0,8M de visitas; A Evasões 6,8M de páginas vistas e 0,6M de visitas e a Notícias Magazine 2,5M de páginas vistas e 0,5M de visitas.