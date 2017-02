Pub

O ator Michael C. Hall, conhecido pelo papel de "serial killer" Dexter, vai integrar o elenco da série da Netflix "The Crown". Desta vez, entrará na pele do presidente dos EUA John F. Kennedy

Depois de uma primeira temporada arrebatadora - e premiada -, a série original da Netflix The Crown prepara-se para juntar nomes de peso ao seu elenco. Um deles é Michael C. Hall, o ator que se popularizou como serial killer no drama Dexter (2006-2013).

O desafio, agora, é interpretar o presidente dos EUA John F. Kennedy, tendo ao seu lado a atriz Jodi Balfour, de "Quarry", na pele da primeira-dama Jackie Kennedy. Este papel marcará o regresso do ator de 46 anos ao pequeno ecrã, de forma regular.

A segunda temporada da trama que acompanha o reinado de Isabel II está atualmente em fase de produção. No regresso, ainda sem data prevista, a história dará um salto até aos anos 1960 e continuará a avançar, de forma gradual, até aos dias de hoje.

"Queremos percorrer seis décadas, provavelmente ao longo de seis temporadas, e acabar a série em oito ou dez anos", sublinhou Ted Sarandos, diretor de conteúdos da plataforma de streaming, numa conferência.

Isto significa, tal como já foi noticiado, que os atores principais, Clare Foy e Matt Smith (rainha Isabel II e o seu marido, o príncipe Filipe, respetivamente), serão substituídos antes do final da terceira temporada, dado que atores mais velhos terão de tomar o seu lugar para levar a história avante.

No início deste ano, poucos meses depois de se estrear, The Crown arrecadou dois Globos de Ouro - para Melhor Drama e Melhor Atriz (Clare Foy). A segunda temporada promete.