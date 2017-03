Pub

Mama June é agora a protagonista do "reality show" "From Not to Hot", que aborda os procedimentos cirúrgicos a que a norte-americana se submeteu para perder centenas de quilos e passar a vestir um tamanho 38

Mama June Shannon, mãe de Alana Thompson, mais conhecida como Honey Boo Boo, tem um novo programa de televisão, que versa sobre a transformação corporal da norte-americana que chegou a pesar mais de 200 quilos. O canal WE TV aproveitou os tratamentos e a mudança de estilo para fazer o reality show Mama June: From Not to Hot, cujo primeiro episódio estreou no início do mês.

Os 200 quilos de Shannon foram diminuindo à medida que a personalidade de televisão se foi submetendo à colocação de banda gástrica e a cirurgias de remoção de pele. Também a mudança nos hábitos alimentares de mãe de Honey Boo Boo e a sua relação com o novo corpo é alvo de abordagem por parte de Mama June: From Not to Hot.

Na descrição do reality show pelo próprio canal, pode ler-se que produção permite acompanhar Mama June enquanto esta embarca numa demanda de descoberta pessoa enquanto se redefine como mulher, mãe, amante e celebridade.

Shannon ficou conhecida através dos programas Toddlers & Tiaras e Here Comes Honey Boo Boo do canal TLC, que seguia a vida da filha, enquanto concorrente de um concurso de beleza para crianças. O último formato foi cancelado em 2014 depois dos responsáveis do canal suspeitarem de relações entre Mama June e um predador sexual, que terá passado dez anos na cadeia por alegados abusos a Alana Thompson.