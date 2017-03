Pub

O apresentador do "Alta Definição" e diretor da SIC Caras propõe que se celebre a 14 de março o Dia da Ficção Televisiva. "Nicolau Breyner morreu a 14 de março de 2016. Quando passa um ano sobre essa perda e não obstante as múltiplas homenagens e manifestações de apreço que o Nico recebeu, deixo a proposta à sociedade civil e aos governantes de honrarmos o seu legado, instituindo o dia 14 de Março como o Dia da Ficção Televisiva", diz nas redes sociais.

Daniel Oliveira recorda o ator como "precursor desse género televisivo tão agregador de público em Portugal" e a "indústria sólida" existente em Portugal, "com reconhecimento internacional e com capacidade de promover o nome do país, mostrando-o em todas as suas dimensões (geográficas e tradicionais), retratando histórias que, por si só, documentam o Portugal de hoje e os hábitos deste tempo".

"Associar o nome de Nicolau Breyner à celebração de uma causa tão meritória é também louvar o trabalho de centenas de profissionais, de atores a técnicos de iluminação, de realizadores a guionistas, de assistentes a produtores ou operadores de câmara, entre muitos outros, que diariamente, vêm o seu talento e profissionalismo expresso nas casas dos portugueses, nem sempre com o reconhecimento devido. É, simultaneamente, olhar e pensar o futuro, consagrando iniciativas que o fundamentem", escreve ainda o também subdiretor de Novos Formatos da estação de Carnaxide.

"Tal como o Nicolau teve a capacidade unir pessoas de diversos quadrantes à sua volta, de trabalhar para diferentes estações de televisão, de procurar consensos e gerar afetos, também este dia serviria para mostrar que numa novela ou numa série, como na vida, o todo é maior do que a soma das partes. O Nicolau dizia que o dia da sua morte seria um dia como os outros. Talvez possamos fazer alguma coisa para que seja mais do que isso", termina.