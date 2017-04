Pub

O cronista Nuno Brederode dos Santos morreu hoje de manhã, aos 73 anos, de doença prolongada, no Hospital dos Capuchos, em Lisboa, onde estava internado há duas semanas, adiantou fonte familiar.

O velório, que ainda não tem hora marcada, irá realizar-se no Museu da Cidade, no Campo Grande, indo depois para o Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

Nuno Brederode dos Santos nasceu em Lisboa em 14 de dezembro de 1944, e ficou conhecido pelas suas crónicas no semanário Expresso, que escreveu ao longo de 17 anos, tendo posteriormente passado para o jornal Diário de Notícias, entre 2006 e 2009.

Pelas suas crónicas no Expresso, ganhou o Prémio Gazeta Crónica, do Clube de Jornalistas, em 1990.

No mesmo ano publicou uma coletânea dessas crónicas no livro 'Rumor Civil', publicado pela editora Relógio d'Água.

Fez a sua vida profissional no Instituto de Participações do Estado, filiou-se no Partido Socialista em 1977 e foi conselheiro político do Presidente da República Jorge Sampaio, entre 1996 e 2006.

Nuno Brederode dos Santos foi companheiro da atriz Maria do Céu Guerra nos últimos 20 anos.