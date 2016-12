Pub

Cristina Ferreira desmentiu os rumores de que estaria a preparar-se para apresentar os "reality shows" da TVI no futuro e elogiou o trabalho de Teresa Guilherme. "Não inventem aquilo que não sabem", diz.

Cristina Ferreira negou os rumores publicados que davam conta de que estaria a preparar o afastamento de Teresa Guilherme da apresentação dos reality shows da TVI, ficando a diretora de conteúdos não-informativos da estação com esse cargo, em 2017.

"Porque no natal se deve manifestar aquilo que sentimos pelas pessoas, deixa-me dizer-te, Teresa, que há, de facto, pessoas insubstituíveis. Tu és uma delas. Eu cresci a ver-te na televisão. Há muita parvoíce que tem saído na imprensa nos últimos tempos, às quais [o espectador] não deve ligar nada", começa por referir Cristina Ferreira no seu programa matinal em Queluz de Baixo, onde Teresa Guilherme esteve como convidada.

A apresentadora acrescenta: "Se há alguém que é, de facto, uma grande apresentadora de televisão e que ninguém fará melhor do que ela qualquer reality show que possa existir neste país, é esta senhora", atirou, referindo-se a Teresa Guilherme. E deixou um recado: "Não inventem aquilo que não sabem, não adivinhem aquilo que não vai acontecer", disse Cristina.

Com a sexta edição de Casa dos Segredos quase a terminar, a TVI avança, já no dia oito de janeiro, com a quarta temporada de Desafio Final. Teresa Guilherme volta a estar no comando.