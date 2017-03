Pub

"Apanha se Puderes", o novo concurso da TVI de acesso ao horário nobre, ganhou esta segunda-feira, na emissão de estreia, ao seu concorrente direto da RTP, "O Preço Certo".

A nova aposta da estação de Queluz de Baixo, apresentada por Cristina Ferreira e Pedro Teixeira, registou 1,028 milhões de espectadores, correspondentes a 25,9% da quota de mercado, de acordo com os dados da GfK. À mesma hora, o concurso que há 13 anos é conduzido por Fernando Mendes obteve 890 mil espectadores (22,2% de share).

Conquistada a primeira vitória (e foi esse o objetivo traçado por Cristina Ferreira na apresentação do programa), verifica-se, numa análise mais fria dos números, que a TVI não roubou público à RTP naquele segmento horário. A média de "O Preço Certo" em março está nos 883 mil espectadores, um valor ainda assim inferior ao registado em janeiro, habitualmente um dos meses mais fortes do ano para o programa, em que ultrapassou a barreira do milhão de espectadores.

À mesma hora, a oferta da SIC, a novela brasileira "Sassaricando - Haja Coração", não foi além dos 459 mil espectadores, correspondentes a 11,6% de quota de espectadores que viam televisão entre as 19h00 e as 20h00, registos em linha com os que têm sido obtidos desde o início do ano.

"O Preço Certo" é o concurso de maior longevidade na televisão portuguesa. Produzido pela Fremantle Media, estreou-se em 2002 em Portugal, com o nome "O Preço Certo em Euros" e apresentado por Jorge Gabriel. Um ano mais tarde, em setembro de 2003 passou para os comandos de Fernando Mendes, que não mais o largou. O concurso é normalmente apresentado como um fenómeno pendular e sazonal de audiências: líder entre outubro e março, durante o outono e o inverno, perde audiência entre abril e agosto, quando a primavera e o verão trazem o bom tempo e uma diminuição de espectadores àquela hora.