Jovem designer decidiu colocar os sintomas do cancro da mama numa caixa com limões

A campanha não é nova, mas nos últimos dias tornou-se viral: uma caixa de ovos, cheia de limões, mostra nos frutos as deformações que o aparecimento do cancro pode provocar numa mama, desde vermelhidão ou calor a transformações na pele, passando pelas massas visíveis a olho nu.

A ideia de criar a campanha foi de Corrine Beaumont, uma jovem designer britânica, que decidiu lançar a iniciativa sob o mote "Conhece os teus limões". Fê-lo porque as duas avós morreram com cancro da mama quando tinham 40 e 62 anos e, ao tentar informar-se sobre as manifestações da doença, Corrine percebeu que havia poucas informações sobre os sintomas, para além dos incentivos a proceder frequentemente à palpação da mama.

Procurando ser criativa mas, ao mesmo tempo, prestar todas as informações necessárias, decidiu que a melhor forma de alertar as mulheres para as diferentes manifestações de um cancro na mama seria desenhar... limões. "Algumas doentes não querem falar sobre mamas ou sequer olhar para elas", disse à BBC, acrescentando que quis, de forma leve, simples e quase cómica, tornar visíveis os sintomas e aquilo que as mulheres com cancro a desenvolver-se podem sentir. "Frequentemente, as mulheres que surgem nas campanhas de sensibilização não são mulheres comuns. Neste caso, mesmo aquelas que têm pouca literacia conseguem entender do que se trata".

A campanha já foi traduzida para 16 idiomas e continua a ser utilizada em vários países, nomeadamente em Espanha. Mas a imagem dos 12 limões que imitam a mama e apresentam as manifestações do cancro tornou-se viral nos últimos dias devido à partilha de Erin Smith Chieze, que decidiu comentar uma outra campanha de sensibilização para o cancro da mama: publicar um coração no Facebook, que significaria um alerta para a doença.

Num longo texto, explicou que em dezembro de 2015 se tinha apercebido de um sulco na mama, um recuo da pele e, porque tinha visto a campanha dos limões, "soube imediatamente que tinha cancro da mama". Cinco dias depois, foi diagnosticada com a doença. "Sem ter visto uma imagem por acaso, com informação real, não teria sabido o que procurar".

Na mensagem que partilhou, sublinhou que publicar corações nas redes sociais serve pouco para uma real sensibilização: "Eu sabia o que era o cancro da mama. Sabia tudo sobre o autoexame, mas uma imagem daquilo que deveria procurar permitiu-me saber que tinha uma doença terminal". E acrescenta: "se realmente querem ajudar pessoas com cancro, ou que vão ter cancro, partilhem fotos como esta", disse, referindo-se às imagens dos limões.

O texto de Erin Chieze já foi partilhado mais de 40 mil vezes, ao passo que a imagem dos limões, que está na página de Facebook da Worldwide Breast Cancer - organização sem fins lucrativos fundada há dois anos pela designer Corrine Beaumont - alcançou 7,3 milhões de pessoas na rede social.