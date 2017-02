Pub

Steve Levitan tem um novo projeto em mãos

Steve Levitan, um dos criadores da comédia Uma Família Muito Moderna, vai realizar e produzir a nova série para a Fox, LA>Vegas (que pode ser lido como Los Angeles maior do que Las Vegas), segundo avança a publicação norte-americana Variety. O primeiro capítulo da série marcará o regresso de Levitan à realização, mais de dez anos depois da estreia do último episódio que dirigiu.

LA>Vegas é também uma comédia e centra-se num grupo de pessoas marginalizadas pela sociedade, que lutam para conquistar um lugar no mundo. A premissa do episódio piloto é uma viagem de Los Angeles para Las Vegas, na qual os desafortunados vão tentar voltar para casa com dinheiro arrecadado nos grandes casinos desta última cidade.

A série, cujos capítulos vão ter a duração de 30 minutos, conta ainda com a participação dos atores Will Ferrell e Adam McKay e do guionista Chris Henchy como produtores executivos. A Fox ainda não divulgou a data de estreia nem o elenco.