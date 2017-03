Pub

Eden, do canal Channel 4, não resultou tão bem quanto era esperado...

Vinte e três estranhos numa zona remota da Escócia durante doze meses. Era esta a premissa do programa Eden, um projeto ambicioso do Channel 4. Os últimos dez "saíram" agora do programa.

O problema? O último episódio foi transmitido há sete meses, apenas tendo ido para o ar quatro episódios.

Enquanto treze concorrentes desistiram ao fim de pouco tempo, não conseguindo lidar com os mosquitos, outros motivos, como ter de viver da terra, também não agradou aos destemidos do programa Eden.

Combinação de reality show e experiência sociológica, era suposto tentar perceber que tipo de sociedade iriam criar, isolados num canto das West Highlands.

Não funcionou. Tensão sexual, ciúmes, fome e lutas entre os concorrentes fez com que os já referidos 13 abandonassem o programa que, é de recordar, deixou de ser transmitido no verão.

Contudo, 10 corajosos continuaram, com diversas técnicas, como conseguir, através de "contrabando", comida rápida e bebidas alcoólicas.

"Os últimos dez já foram. O fim do programa foi uma piada. Alguns participantes até foram vistos no dentista", disse uma residente local de acordo com o The Press and Journal.

Uma porta-voz do Channel 4 afirmou que o programa Eden "foi cancelado" mas irá para o ar mais tarde ainda este ano, sem confirmar nenhuma data.

"Quando começámos a filmar não tínhamos ideia de quais seriam os resultados e como é que os participantes iriam reagir estando isolado vários meses numa parte remota das ilhas britânicas" afirmou.

"É por isso que o fizemos [cancelar o programa], incluindo os pontos altos e os baixos, serão mostrados mais tarde este ano", acrescentou.