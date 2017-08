Pub

A série procura "um tipo de música diferente" da composta por Alf Clausen durante 27 anos

Alf Clausen, compositor d'"Os Simpsons", foi despedido após colaborar durante 27 anos com o programa televisivo.

Em entrevista à revista Variety, Clausen, de 76 anos, revelou que o produtor da série, Richard Sakai, lhe telefonou para o informar do despedimento, explicando que o programa procura "um tipo de música diferente" para as próximas temporadas.

O compositor começou a trabalhar no programa de televisão em 1990 e compôs música para mais de 560 episódios. Clausen ganhou mesmo dois prémios Emmy e teve 21 nomeações pela composição musical para a série. Mas, ao todo, é o compositor com mais nomeações para os Emmy: 30 no total, por outros trabalhos musicais para a televisão.

Clausen é o responsável por alguns dos temas mais icónicos de "Os Simpsons", incluindo "See My Vest!", cantada pela personagem Mr.Burns no 20º episódio da sexta temporada, e a música dos The Stonecutters, "We Do", no 12º episódio da sexta temporada.

De acordo com a Variety, especula-se que o despedimento de Clausen se deva a medidas de redução de custos que foram impostas nos últimos anos, apesar dos lucros d'Os Simpsons.

Semanalmente, Clausen recorria a uma orquestra composta por 35 instrumentos, algo em que o criador da série, Matt Groening, insistiu desde o início. Mas as despesas de músicos e estúdios de gravação ascendem aos milhões por ano.

A Fox, que produz a série, não quis prestar quaisquer esclarecimentos sobre o despedimento e as eventuais alterações musicais, mas o tema de abertura da série composto por Danny Elfman, segundo a Variety, deverá ser mantido.