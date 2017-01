Pub

ESPN considera que Doug Adler deveria ter sido mais criterioso na escolha de palavras

A cadeia televisiva ESPN retirou Doug Adler da cobertura do Open da Austrália, com base na má "escolha de palavras" do comentador, acusado de ter comparado a movimentação da tenista norte-americana Venus Williams à de um gorila.

"Durante a transmissão de um jogo do Open da Austrália na ESPN3, Doug Adler deveria ter sido mais criterioso na escolha de palavras. Ele apresentou as suas razões e nós decidimos retirá-lo da cobertura da prova", informou a ESPN, em comunicado.

Adler foi acusado de ter comparado a movimentação de Venus Williams em 'court' à de um gorila, durante o jogo com a suíça Stephanie Vögele, da segunda ronda da primeira prova do' Grand Slam' de 2017, ainda que o comentador tenha alegado que a expressão utilizada foi "guerrilha".

"[Vögele] Falha o primeiro serviço e Venus ataca-a de imediato. Vemos Venus avançar e colocar o efeito gorila [ou guerrilha]", disse Adler, de 59 anos, durante a transmissão do encontro, que a norte-americana venceu por 6-3 e 6-2.