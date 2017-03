Carlos Daniel, à direita, com David Lopes, da FFMS, no lado esquerdo

O segundo do ciclo de 10 debates sobre as grandes questões da sociedade atual acontece na próxima quarta-feira. Depois de terem sido abordadas as causas e as consequências do populismo, segue-se o futuro do trabalho

"Como será o trabalho do futuro?" é a pergunta que serve de mote para a segunda emissão de Fronterias XXI, o programa de debate dos grandes temas da RTP1, transmitido na próxima quarta-feira, às 22h00. O programa, moderado por Carlos Daniel, conta com Manuel Carvalho da Silva, dirigente da CGTP durante 25 anos, e João Paulo Oliveira, administrador executivo da The Navigator Company. Os académicos Manuela Veloso e António Moniz completam o painel em estúdio.

A pertinência do tema prende-se com previsões do Fórum Económico Mundial que apontam para a extinção de mais de 7 milhões de postos de trabalho até 2020, devido aos avanços nas novas tecnologias e na robótica, como refere um comunicado da RTP.

O formato, com a duração de hora e meia, complementa-se com a informação disponível online, no site Fronteiras XXI, onde podem ser lidos artigos sobre tecnologia, autonomização das máquinas e a sua capacidade de se equiparem ao raciocínio humano.

O programa é produzido em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A primeira emissão de Fronteiras XXI foi no 1 de fevereiro, onde o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entre outros convidados, procurou responder à questão "O populismo tem ideologia?".