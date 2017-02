Pub

Várias estrelas norte-americanas juntaram-se para gravar um vídeo cheio de ironia para gozar com o presidente dos EUA e lançar um alerta

"Finalmente, faz tudo sentido. Ele não está a fazer isto por ser um idiota. Ele está a fazer isto porque está a guiar-se pelas coisas erradas. Coitado dele!", dizem algumas das estrelas do cinema, da televisão e da moda que se juntaram num vídeo para gozar com Donald Trump. Construíram uma rábula em que perceberam que o novo presidente dos Estados Unidos se está a guiar por uma Constituição alternativa e defendem que é urgente fazer-lhe chegar a verdadeira. Se não, as consequências podem ser terríveis.

Os atores Susan Sarandon, Dulé Hill, Constance Wu, Shailene Woodley, Jamie Chung, Lizzy Caplan e a modelo Cara Delevingne fazem um alerta sério recheado de ironia. Num vídeo do site de comédia Funny or Die, tentam encontrar a explicação para as medidas que Donald Trump tomou em apenas 15 dias. Descobrem eles que o presidente norte-americano está a usar uma constituição alternativa - numa alusão à expressão "factos alternativos" usada por uma conselheira de Trump para defender as alegações do porta-voz sobre o número de pessoas que teria assistido à tomada de posse.

E explicam que há apenas duas cópias desta constituição alternativa: uma foi descoberta por arqueólogos na boca de uma cobra com cabeça de cão e nariz de porco; a outra foi acidentalmente entregue a Donald Trump quando era pequeno.

"Está a guiar-se pela constituição errada. E nem sabe...", diz Cara Delevingne. Depois, o vídeo continua com algumas piadas acerca do que dirá esta constituição para justificar as políticas anti-imigração de Trump. Entre elas está aquela que diz que os requerentes de visto de residência deverão ser "mantidos longe por todos os meios, por muros, pela força, ou com feijões mágicos".

Donald Trump também estará a olhar para uma estátua da Liberdade errada - mais pequena, dada pelos russos e localizada em Queens -, que lhe repete insistentemente uma mensagem: "Receia os estrangeiros, receia os estrangeiros, receia os estrangeiros..."

Agora que perceberam o equívoco, que justifica o facto de Donald Trump ter assinado uma ordem executiva que suspende durante 120 dias o programa de acolhimento de refugiados nos Estados Unidos e congela durante 90 dias a emissão de vistos para os cidadãos de sete países de maioria muçulmana, pedem a alguém próximo do presidente que faça a troca da Constituição alternativa pela verdadeira.

"É para o bem dele, se não continua a cometer erros", dizem no vídeo. "Ajudem-nos, ajudem o Trump ao dar-lhe cópias verdadeiras da constituição, da estátua da liberdade, da bíblia, da declaração de independência", mas também das sete temporadas da série West Wing ou dos factos nutricionais sobre o McDonald's. "Isso vai ajudá-lo a estar em sintonia connosco", garantem.

Mas rematam: "Se não, estamos lixados".