O regresso da série de culto "Twin Peaks", mais de duas décadas depois, é o acontecimento televisivo de maio, mas há mais estreias e regressos que vale a pena marcar na agenda

"Twin Peaks" - 28 de maio no TVSéries

Foi há mais de duas décadas que o nome de Laura Palmer entrou no imaginário da cultura pop, com o lançamento de Twin Peaks, em 1990. A série de David Lynch e Mark Frost tornou-se rapidamente num fenómeno de culto, com duas temporadas que marcaram a ficção televisiva. Regressa agora, com 18 capítulos pela mão da mesma dupla, e arrisca-se a ser o evento televisivo do ano.

Se nomes como Kyle MacLachlan (Dale Cooper), Sheryl Lee (Laura Palmer), Mädchen Amick (Shelly) e Lara Flynn Boyle (Donna) não bastarem para seduzir novos espectadores, há ainda participações de Monica Bellucci, Michael Cera, Laura Dern e Naomi Watts, entre outros.

A série estreia-se a 21 de maio nos EUA e na semana seguinte em Portugal. Para refrescar a memória e para quem não viu as primeiras duas temporadas (um total de 30 episódios), o canal Showtime organizou um pequeno vídeo com o regresso a Twin Peaks.

"Master of None" - 12 de maio no Netflix

O ator e comediante Aziz Ansari (Parks and Recreation) conseguiu conquistar a crítica com uma primeira temporada divertida, mas ao mesmo tempo com um tom sincero e realista - os pais do ator, por exemplo, fizeram uma participação especial num episódio focado na imigração e na relação entre pais e filhos. Volta agora com mais dez episódios disponibilizados todos a 12 de meio na plataforma Netflix.

Unbreakable Kimmy Schmidt - 19 de maio no Netflix

Foi há duas temporadas que Kimmy foi resgatada de um culto apocalíptico depois de vários anos como refém. Disparatada, excessiva, mas sempre muito divertida, a série foi criada pela comediante e atriz Tina Fey e por Robert Carlock, ambos ligados a sucessos como 30 Rock e Saturday Night Live.

House of Cards - 30 de meio no TV Séries

É o regresso dos Underwood, para a quinta temporada, numa altura em que a política americana continua a fornecer muito material. Apesar de ser produzida pela Netflix, em Portugal passa na TVSéries.

American Gods - Amazon Prime

Baseada na obra homónima de Neil Gaiman, American Gods ou Deuses Americanos, é a nova série do canal Starz, que vai ser distribuída internacionalmente pelo Amazon Prime Video. A obra de Gaiman é uma história de fantasia, com humor negro e ação, sobre deuses antigos numa América moderna. Publicada em 2011, o livro tem muitos fãs, o que justifica a expectativa à volta da estreia. Há oito episódios para ver.