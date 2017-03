Pub

O canal norte-americano adiou por tempo indeterminado a versão feminina da história de "How I Met Your Mother" por os produtores executivos estarem ocupados com a série "This is Us".

How I Met Your Father estava em cima da mesa desde 2014, teve finalmente luz verde no final do ano passado depois de meses de negociações e desentendimentos, e agora volta a ser adiado. Desta vez, a culpa é dos produtores executivos Elizabeth Berger e Isaac Aptaker.

A dupla já tinha começado a trabalhar no spin off de How I Met Your Mother, mas a renovação para mais duas temporadas da série This is Us, de que são showrunners, obrigaram a CBS a fazer uma pausa no projeto.

Tal como na original, a nova ficção conta a história da personagem Ted Mosby, mas em vez de o fazer do ponto de vista do pai, como acontece em Foi Assim que Aconteceu (título português de How I Met Your Mother), quer narrar a versão da mãe.

Exibida entre 2005 e 2013, Foi Assim que Aconteceu teve sete temporadas e audiências entre os oito e os 10 milhões de espectadores por episódio.