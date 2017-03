Pub

O tema "Meu Amor Marinheiro" da fadista portuguesa "será a única canção da novela" brasileira que se estreou no passado dia 22 na Globo e que chega em breve à SIC

Carminho foi a escolhida pela brasileira Globo para dar voz a Novo Mundo, novela que se estreou no passado dia 22 no Brasil e que será emitida "brevemente" na SIC, ao final da tarde. Meu Amor Marinheiro é o título do tema do genérico da novela cantado pela fadista.

A notícia foi dada pela própria Carminho nas redes sociais, onde referiu que "Meu Amor Marinheiro será a única canção da novela". "O restante instrumental está a cargo do talentoso Sacha Amback", acrescentou a cantora portuguesa.

A novela da Globo foi escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson e conta no elenco com Ricardo Pereira, Joana Solnado, Maria João Bastos e Paulo Rocha. Nesta novela sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, os atores vestem a pele de dois casais: Joana Solnado é Dulcina, a mulher do general Avilez, papel interpretado por Paulo Rocha, e Ricardo Pereira e Maria João Bastos são Ferdinando e Letícia, marido e mulher dedicados ao mundo da botânica.

Além da novela, Carminho tem passados os últimos dias no Brasil a promover o seu mais recente disco, Carminho Canta Tom Jobim, no qual homenageia o compositor brasileiro ao interpretar vários dos seus clássicos.